- Garanti BBVA Romania a realizat un profit net, in crestere. Garanti BBVA, banca parte a Grupului Garanti BBVA Romania, a realizat anul trecut un profit net de 191 milioane de lei, in crestere cu 34,3% fata de 2021 si venituri nete de 550 milioane de lei, cu 20,1% mai mari, potrivit unui comunicat…

- Studiu Colliers Primul trimestru din 2023 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de 120 milioane de euro in Romania, aproape dublu fața de primele trei luni din 2022, tranzacțiile in segmentul industrial și logistic reprezentand aproximativ 50% din volum, iar cele din segmentul birourilor…

- Tehnostrade, una dintre cele trei mari companii de constructii detinute de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a raportat la Ministerul de Finante un numar mediu de 3.423 de angajati pentru 2022, ceea ce inseamna o crestere de peste 50% fata de 2021, cand numarul muncitorilor a fost de 2.259. De asemenea,…

- Ploiești, 9 mai 2023: AQUILA (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experiența in aceasta industrie, a incheiat primul trimestru din 2023 cu o creștere a veniturilor…

- ”BVB Grup – Rezultate influentate de evolutia pietei de capital si de derularea proiectelor de Grup – proiectul Contrapartii Centrale din Romania (CCP.RO). Profit operational de 0,97 milioane lei, scade de la 5,68 in T1 2022, rezultat al variatiei veniturilor operationale din segmentul tranzactionare,…

- Profitul net al OMV Petrom a scazut in primul trimestru al anului cu 15-, la 1,481 miliarde lei, de la 1,748 miliarde lei in perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis de companie Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Veniturile din vanzari au scazut cu 20-, in primele trei luni ale…

- Christina Verchere, CEO-ul Petrom, a avut un salariu de baza de 415.300 de euro in anul 2022, adica 35.000 de euro lunar, iar in 2022 bonusurile si acordarea de actiuni au adaugat circa 1 mil. euro, asadar un pachet salarial brut de 1,5 mil. euro, arata Ziarul Financiar.Cea mai mare companie din…

- Crizele multiple prin care trece omenirea, implicit Romania, nu par sa afecteze firma oficiala a Serviciului Roman de Informații: pentru acest an, estimeaza o creștere a veniturilor de cel puțin 66% și iși marește personalul cu o treime fața de cel de anul trecut. Regia spera și sa faca un profit de…