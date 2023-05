Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: A nins la mijlocul lunii mai, pe DN 67C – Transalpina. Drumarii au intervenit cu utilajele de deszapezire A nins pe Transalpina, cea mai inalta șosea din Romania. Zapada s-a așternut sambata dimineața la inalțimi de peste 1.500 de metri, in zona Ranca. Drumarii au intervenit pentru indepartarea…

- Dumitru Dulgheru, sociolog Deși nu este unanima, aceasta constatare devine tot mai evidenta pentru cei care ne agațam cu disperare de ideea unei Romanii in care se poate trai normal, și nu doar muri anormal. Neatinși de perplexitatea vecina blazarii sunt doar cei ieșiți din rand, care, ințelegand la…

- In saptamana ce urmeaza, Teatrul pentru Copii și Tineret MERLIN din Timișoara iși intampina spectatorii cu doua piese pline de magie și aventura. Primul spectacol, „Cufarul celor 7 pitici”, se bazeaza pe povestea „Alba ca Zapada și cei șapte pitici”, iar al doilea este o poveste clasica, „Frumoasa adormita.…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” – incepere proiect „Dezvoltarea sistemului de educație timpurie prin construirea unei creșe pentru max.4 grupe/40 copii in orașul Zlatna, Comunicat de presa Orașul Zlatna anunța inceperea proiectului cu titlul ”Dezvoltarea sistemului…

- Narcis Ianau a fost finalist in prima ediție de la ”Romanii au Talent” și, in accepțiunea multora, ar fi meritat sa ia premiul. In ajuns mai departe decat a visat. In urma cu 12 ani, tanarul cu voce impresionanta a pierdut competiția de talente in fața lui Adrian Țuțu, insa a caștigat respectul intregii…

- Joi și vineri, 16 și 17 martie 2023, orele 10.00 și 11.30, la Teatrul Municipal Carei, aproximativ 600 de copii au fost partași la celebra poveste a prințesei Alba ca Zapada. Pusa in scena de Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord Satu Mare, povestea i-a captivat chiar și pe cei mai mici spectatori.…

- Dreptul la alocația de stat pentru copii, stabilit din prima zi de viața a copilului. Lege aprobata la Senat Dreptul la alocatia de stat pentru copii se va stabili din prima zi de viata a copilului si nu incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut. Proiectul a fost adoptat luni se Senat cu unanimitate…