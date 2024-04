Stiri pe aceeasi tema

- Cate zile libere vor avea romanii in Minivacanța de Paște 2024. Cine nu va avea liber In cursul acestui an, angajații din Romania vor beneficia de un numar sporit de zile libere in timpul sarbatorilor de Paște ortodox. Aceasta perioada este asociata și cu sarbatoarea de 1 Mai, conform deciziei Guvernului,…

- In aceasta perioada, piața este plina de fructe și legume, atat de la producatori locali, cat și de peste mari și țari. De multe ori, marfurile aduse din strainatate, in primul rand, sunt pline de chimicale, precum nitrați, care pot sa fie periculoase pentru consumatori. Sa nu uitam ca in Romania ajung…

- Cea mai frumoasa poveste de primavara va fi prezentata, și in acest an, la Craiova, unde Parcul Nicolae Romanescu va fi, din nou, gazda Targului de Paște. Casuțe unicat, decoruri de basm, spectacole și multe surprize sunt pregatite pentru a-i intampina pe vizitatori intre 19 aprilie și 12 mai 2024.…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au organizat și executat in ultimele 48 de ore actiuni de tip “cascada și blitz” pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Cu acesta ocazie au fost instituite filtre rutiere pentru depistarea conducatorilor auto care incalca…

- Comuna Rimetea din județul Alba – aleasa destinația anului 2024 in Romania! Comuna Rimetea din județul Alba – aleasa destinația anului 2024 in Romania! Comuna Rimetea din județul Alba, locul in care soarele rasare de doua ori a fost aleasa destinația anului 2024 in Romania. Subprefectul județului Alba,…

- Meteorologii aun prelungit informarea de precipitatii si intensificari ale vantului, pana miercuri dimineata. In unele zonele cantitatile vor fi insemnate, iar la munte va ninge. A fost emis cod portocaliu de ninsori in zonele montane din judetele Hunedoara, Alba si Sibiu. Potrivit ANM, in intervalul…

- „Sa stiti ca pozitia mea de ministru al Justitiei limiteaza absolut orice fel de remarca cu privire la o ancheta in curs. Ca atare, nu am voie sa ma pronunt atata timp cat dosarul este in ancheta. Insa pot sa va spun un lucru. Chiar sunt unul dintre oamenii care are incredere in justitia din Romania…

