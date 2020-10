Băieții de la ușa pedofilului din Berceni. Bărbatul a fost reținut Mama unui baiat care a mers la un pretins consult medical, a sesizat, marți, Poliția Capitalei despre comportamentul anormal al unui barbat care susținea ca este medic. Gestul femeii a condus la indentificarea unui agresor sexual care obișnuia sa racoleze adolescenți in zona Aparatorii Patriei, dupa eliberarea din inchisoare. Polițiștii Biroului Agresori Sexuali din cadrul […] The post Baieții de la ușa pedofilului din Berceni. Barbatul a fost reținut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul Radu Gavris caștiga prima runda a procesului deschis Inspectoratului General al Poliției Romane, dupa ce, fostul șef al Poliției, Liviu Vasilescu, l-a detașat la IPJ Harghita chiar inainte de a demisiona. Tribunalul București a suspendat, miercuri, executarea dispoziției fostului șef al IGPR,…

- Procurorii DNA Iași au deschis un dosar penal pe numele a trei politisti de la Rutiera pentru luare de mita, sub acuzația ca ar fi pretins și primit de la niște șoferi pizza drept șpaga. Miercuri dimineata, cei de la Directia Generala Anticoruptie Iasi, la cererea DNA Iasi, au mers in mai multe locatii…

- Politistii din cadrul Sectiei 7 cu sprijinul unei echipe a Serviciul Actiuni Speciale au intervenit luni seara la un conflict casnic, in care se reclama comportamentul agresiv al unui barbat care s-a manifestat violent inclusiv fata de fortele de ordine, a informat marti Politia Capitalei. Conflictul…

- Steve Bannon, fostul strateg al președintelui Trump, a fost acuzat joi de fraudarea donatorilor care au contribuit la proiectul de construire a zidului de la granița cu Mexicul. El și alți trei sunt acuzați de conspirație pentru a inșela sute de mii de donatori intr-un efort online numit We Build the…

- Un cunoscut dezvoltator imobiliar din Capitala a fost retinut vineri, de polițiștii de la Omoruri, dupa ce in urma cu o saptamana a vrut sa isi ucida sotia in timp ce se aflau la mare. El urmeaza sa fie prezentat in fața judecatorilor Tribunalului București, pentru emiterea unui mandat de arestare preventiva.…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost retinut de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Potrivit Lumea Justiției, Negulescu este acuzat de grup infractional organizat, cercetare abuziva, represiune nedreapta si fals pentru fabricarea dosarului Tony Blair, in care tinta au fost Sebastian Ghita…