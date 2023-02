Băiatul lui Cristian Țopescu debutează la TVR, locul unde tatăl său este legendă. Felix va avea propria emisiune! Fiul celui mai cunoscut și longeviv comentator sportiv roman (1964-2002), Felix Țopescu (24 de ani) va modera propria emisiune, ”Creatorul de vise”. Cel ce reprezinta un nume emblematic pentru jurnalismul romanesc, debutul fratelui Cristinei Țopescu este destul de comentat avand in vedere ca, in ”tradiția” televiziunii publice, mama tanarului lucreaza tot acolo, ca membra in Consiliul de Administrație. Noua producție, ”Creatorul de vise” va avea un prim sezon de 11 ediții și va intra in programul TVR1/ TVR Internațional in primavara acestui an. ”Din tot ceea ce a realizat pana acum si datorita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Așa tata, așa fii! Incredbil cat au ajuns sa masare in inalțime fiii lui Ghița Mureșean, cel mai titrat baschetbalist roman din istoria sportului totodata, și, timp de doua decenii, recordmanul la inalțime din NBA. ”Big Ghița”, care zilele trecute a implinit 52 de ani, are doi baieți, pe George (25…

- Andreea Banica iși inaugureaza inca o data hotelul din Eforie Nord, de pe plaja. Dupa trei ani de munca și 8 milioane de euro investiți (jumatate obținuți prin Fondul European de Dezvoltare Regionala), solista a inchis aparthotelul sau la puțin timp de la deschidere, nemulțumita de calitatea multor…

- Omul momentului este fiul lui Cristian Țopescu, Sebastian, care a primit o emisiune la TVR chiar de la mama lui. Christel Ungar Topescu face parte din Consiliul de Administratie al SRTv și, ca o coincidența, fiul sau a fost ales sa prezinte emisiunea „Creatorul de vise”, cu un buget de aproape 60.000…

- Sebastian Felix Țopescu, fiul cel mic al regretatului comentator Cristian Țopescu, va avea o emisiune noua in grila de primavara a TVR. Christel Ungar Țopescu, mama acestuia, face parte din Consiliul de Administratie al SRTv, propusa in funcție de Klaus Iohannis. Libertatea are toate detaliile despre…

- V. S. Fostul prefect al județului Prahova Madalina Lupea a fost declarata ca fiind in stare de incompatibilitate de catre Agenția Naționala de Integritate. Potrivit unei informari publice a celor de la ANI, LUPEA IOANA MADALINA, in prezent consilier județean in cadrul C.J. Prahova, ”se afla in stare…

- „Urmari vor fi, dar așa cum guvernul s-a preocupat pana acum cu soluții pentru populație, sunt convins ca și acum se va veni cu soluții”, a spus Iohannis cand a fost intrebat daca masura prelungirii plafonarii prețului la pompa cu 50 de bani va fi extinsa și dupa 1 ianuarie 2023.Incepand de ieri, Uniunea…

- Moștenitorul lui Ștefan Banica Jr., merge pe urmele tatalui sau și duce tradiția mai departe pe scena teatrului dar și prin intermediul micilor ecrane. Radu Ștefan a semnat cu televiziunea publica pentru o noua emisiune-concurs de talente, ”Vedeta familiei”! Noua producție de televiziune va incepe…