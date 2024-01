Stiri pe aceeasi tema

- La Craiova, se va construi cea mai spectaculoasa sala de sport din Romania. Investiția se ridica la 54 milioane de euro, inclusiv TVA. Consiliul Judetean Dolj a lansat procedura de achizitie publica pentru realizarea celei mai ample investitii a institutiei in domeniul sportiv – construirea Centrului…

- Vești bune pentru romanii din Diaspora! Aceștia vor avea la dispoziție servicii consulare online in curand. Proiectul de lege privind aceasta modificare a fost adoptat azi de Camera Deputaților , care este for decizional. Cetatenii romani din afara granitelor tarii pot accesa servicii consulare online…

- O dieta corecta poate ajuta la evitarea dementei, potrivit unei noi cercetari, publicata marti. Raportul indica ce alimente ar trebui sa includem la micul dejun, pranz si cina pentru a sustine cel mai bine creierul, informeaza News.ro. Noul studiu concluzioneaza ca dietele care pun accentul pe plante,…

- O dieta corecta poate ajuta la evitarea dementei, potrivit unei noi cercetari, publicata marti. Raportul indica ce alimente ar trebui sa includem la micul dejun, pranz si cina pentru a sustine cel mai bine creierul. Noul studiu concluzioneaza ca dietele care pun accentul pe plante, cum ar fi dieta…

- Datele arata ca in prima jumatate a acestui an cheltuielile cu parlamentarii ne-au costat 141.948.314 lei. Cheltuielile cuprind veniturile nete ale parlamentarilor, diurna pentru deplasarea la Palatul Parlamentului si in circumscripțiile electorale, cazarea, transportul, telefonia mobila, dar și calatoriile…

- Infecția cu bacteria Helicobacter pylori este foarte raspandita in Romania. Aproximativ 70% din populație este infectata, dar cei mai mulți pacienți sunt asimptomatici. Ce este aceasta bacterie, cum afecteaza sanatatea și cum se trateaza, discutam cu dr. Teodor Badescu, medic primar gastroenterologie.

- Cercetatorii de la Centrul Medical Mount Sinai din New York au descoperit ca Viagra, un medicament destinat tratarii disfuncției erectile, blocheaza o enzima prezenta in creierul afectat de maladia Alzheimer. Autorii acestei descoperiri au facut studii pe un lot format din peste 27.000 de pesoane, cu…

- Un recent studiu al cercetatorilor de la Institutul Karolinska din Suedia arata ca persoanele cu varste intre 18 și 65 de ani, care au un diagnostic de stres cronic și/sau depresie, sunt mai expuse unei deficiențe cognitive ușoare sau maladiei Alzheimer. Concluziile studiului au fost publicate in revista…