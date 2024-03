Spitalul Clinic ”Sfanta Maria” este singura unitate medicala din țara noastra care a obținut acreditarea Agenției Naționale de Transplant pentru a efectua transplant de tub digestiv, a anunțat managerul spitalului, medicul Narcis Copca. Și totuși Spitalul ”Sfanta Maria” nu are un centru de transplant multiorgan, deoarece Consiliul General al Municipiului București nu introduce in bugetul instituției suma destinata construcției acestui centru. Transplantul de tub digestiv Transplantul de tub digestiv este o intervenție chiurgicala de mare complexitate, rara, dificila, care are ca scop prelungirea…