Bacalaureat 2023: când se publică rezultatele. Joi a fost ultima probă, la Limba maternă Bacalaureat 2023: cand se publica rezultatele. Joi a fost ultima proba, la Limba materna Bacalaureat 2023: joi, 29 iunie, a fost ultima proba de examen, pentru liceenii care au urmat cursuri in limba materna. Primele rezultate vor fi afișate saptamana viitoare, luni, 3 iulie, pana la ora 12.00. Proba la limba materna s-a desfașurat in Alba și in țara, in aceleași condiții de examen ca și pentru celelalte probe. […] Citește Bacalaureat 2023: cand se publica rezultatele. Joi a fost ultima proba, la Limba materna in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

