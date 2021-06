BAC 2021. Rezolvarea subiectelor la Istorie + Baremul de corectare Au fost emoții mari la Bacalaureatul din acest an, atat pentru elevii care au avut proba la Matematica, dar și la Istorie. Ministerul Educației a publicat, in urma cu cateva clipe, baremul de corectare pentru proba de istorie de la Bacalaureat 2021. Poți accesa atat subiectele, cat și baremul de corectare AICI. BAC 2021. Rezolvarea subiectelor la Istorie + Baremul de corectare La subiectul I, elevii au trebuit sa raspunda mai multor cerințe legate de doua texte ce tratau subiectul Țarilor Romane in secolul al XIX-lea. La subiectul II, aceștia au avut de raspuns unor cerințe privind un text ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

