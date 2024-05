Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia implinirii celor 60 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice China-Franța, fostul premier francez, caștigator al „Medaliei prieteniei” conferite de China, Jean-Pierre Raffarin, a acordat un interviu in exclusivitate programului „Leaders Talk” CMG. In cadrul interviului, Raffarin a declarat…

- Relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Rusia s-ar putea inrautați in anumite scenarii. Acest lucru a fost declarat de ministrul adjunct de Externe al Federației Ruse, Serghei Reabkov. Potrivit acestuia, Rusia nu a luat niciodata in mod proactiv masuri de acest fel in relațiile cu Statele Unite…

- Președintele Vladimir Putin a spus ca parteneriatul strategic dintre Rusia și China este acum la un nivel ridicat, fara precedent in istorie. Potrivit acestuia, relațiile dintre cele doua țari se bazeaza pe o larga coincidența a intereselor naționale fundamentale și o profunda incredere reciproca. De…

- Intrarea unui bloc de 10 etaje s-a prabușit in Belgorod din Rusia pe 12 mai, a informat guvernatorul Vyacheslav Gladkov.Gladkov a susținut fara dovezi ca o cladire din districtul Harkovskaya Gora a fost lovita de un proiectil ucrainean in timpul unei alerte de raid aerian in regiune.

- Rusia ia in considerare reducerea nivelului relatiilor sale diplomatice cu Statele Unite daca guvernele occidentale vor continua cu propunerile de confiscare a activelor ei inghetate, a declarat joi viceministrul de externe Serghei Riabkov, citat de agentia de presa de stat RIA, preluata de Reuters.

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un mesaj cu ocazia impliniri a 32 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Federația Rusa. „Prietenia și cooperarea cu Rusia și poporul rus indeplinesc interesele naționale ale Republicii Moldova și ale poporului moldovenesc”,…

- O țara populara printre ruși este Georgia. Fosta republica sovietica imparte granița cu Rusia, dar și o istorie incarcata. Tinerii au ieșit in strada pentru a protesta fața de influența Kremlinului. Ii mobilizeaza neincrederea in guvern și vor sa se asigure ca țara nu se abate de la calea catre UE.…

- Numarul deținuților care s-au inrolat in armata rusa a determinat autoritațile din Ținutul Krasnodar sa decida inchiderea a doua inchisori, a informat, joi, publicația rusa de stat Kommersant, citata de The Kyiv Independent.„Lipsa deținuților a determinat pe cineva sa raporteze la varf despre necesitatea…