- Loviturile aeriene israeliene au ucis cel putin 35 de persoane si au ranit alte zeci de persoane intr-o zona din orasul Rafah, situat in sudul Fasiei Gaza, potrivit oficialilor palestinieni din cadrul serviciilor de sanatate si de urgenta civila. Acest asalt al Israelului vine in contextul in care palestinienii…

- Armata a sustinut ca "unele dintre rachete au fost interceptate", iar un corespondent al AFP in Fasia Gaza a raportat ca a vazut rachete lansate de la Rafah.De partea cealalta, aripa militara a Hamas a declarat ca a luat ca tinta Tel Aviv-ul cu un "baraj major de rachete", intr-un mesaj postat duminica…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a apreciat miercuri ca Israelul a evitat „catastrofa umanitara” de care comunitatea internationala se teme ca s-ar putea produce la Rafah, oras din extremitatea sudica a Fasiei Gaza care gazduieste 1,4 milioane de oameni si de o saptamana face obiectul unei operatiuni…

- Ramasitele celor sapte militari ucisi in atacul aerian impotriva sectiei consulare a ambasadei iraniene la Damasc, atribuit Israelului, au fost repatriate in Iran, a anuntat agentia locala ISNA in noaptea de miercuri spre joi, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Ministerul rus de externe a "condamnat cu fermitate" atacul asupra cladirii consulatului iranian din Damasc, intr-o declarație publicata luni pe site-ul sau, informeaza Rador Radio Romania. "Consideram ca orice atac asupra facilitaților diplomatice și consulare este categoric inacceptabil, a caror…

- Civilii palestinieni vor putea pleca din Rafah inainte de lansarea ofensivei israeliene, a declarat premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, potrivit Rador Radio Romania. Primul ministru israelian, Benjamin Netanyahu, a promis ca civilii palestinieni vor putea parasi Rafah, in sudul Fasiei Gaza,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata, intr-un interviu pentru MSNBC, ca amenintarea Israelului cu invazia in Rafah va fi „linia sa rosie” pentru premierul Benjamin Netanyahu, dar apoi a dat inapoi imediat, spunand ca nu exista o linie rosie si „eu nu voi parasi niciodata Israelul”, informeaza…

- Cel putin 11 oameni au fost ucisi intr-un atac aeriean al Israelului asupra unei tabere de refugiati aflata langa o maternitate din Rafah, a declarat, sambata, Ministerul palestian al Sanatatii din Gaza, citat de CNN, scrie news.ro. Atacul a lovit zona unde locuitori stramutati din Gaza se adaposteau…