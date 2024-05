Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le cere aliatilor Ucrainei sa ridice interdictiile impuse Kievului de a efectua atacuri pe teritoriului Rusiei, intr-un interviu acordat The Economist, relateaza Le Monde.Ucraina le cere aliatilor sai, mai ales Statelor Unite, sa o autorizeze sa foloseasca…

- Comandantul ucrainean responsabil de linia frontului din Harkov (nord-est) a fost inlocuit pe fondul ofensivei ruse, a anuntat luni comandamentul grupului de trupe Hortita, citat de Reuters, informeaza Agerpres.

- Suntem spre finalul celui de al doilea mandat prezidențial al lui Klaus Iohannis și, așa cum este și normal, curg analizele sau bilanțurile despre ce a facut bun sau rau in cei aproape zece ani de președinte. In plan intern, strategia Romaniei educate a starnit multa nemulțumire in randul intelectualilor…

- Ucrainenii au lovit, marți, o tabara de antrenament a rușilor cu rachete ATACMS. Baza din regiunea Lugansk, aflata la aproape 100 de kilometri de linia frontului, adapostea soldați ruși și tehnica militara.

- Ucraina ar fi retras tancurile Abrams M1A1, de fabricație americana, de pe linia frontului, pe motiv ca s-ar fi dovedit prea vulnerabile in fața atacurilor cu drone ale Rusiei. Potrivit unor oficiali din SUA, citați de presa occidentala, blindatele Abrams ar fi prea ușor detectabile de catre aeronavele…

- Fortele de aparare ucrainene au respins, sambata, 59 de atacuri inamice in cinci sectoare ale liniei de front, cele mai multe dintre ele pe ruta Avdiivka, relateaza ukrinform.net, citat de news.ro.

- Kremlinul a declarat miercuri ca Rusia isi va extinde si mai mult "zona-tampon" din interiorul Ucrainei, daca Kievul primeste de la Statele Unite rachete ATACMS cu raza de actiune mai lunga, care ii permit sa loveasca mai adanc in interiorul Rusiei, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Luptatorii romani din grupul Getica au reușit sa strapunga linia de aparare și au intrat in Rusia. Operațiunea a avut loc in urma cu cateva zile, iar despre ea a vorbit inclusiv președintele rus Vladimir Putin. Grupul de romani Getica lupta alaturi de alte grupuri impotriva Rusiei. Zilele trecute…