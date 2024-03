Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a VIII-a au susținut in februarie simularea la Evaluare Naționala 2024, iar rezultatele au fost mult sub așteptari. Aproape 60% dintre elevi au luat note sub 5 la matematica. La Romana, note sub 5 au luat aproape 43.000 de elevi, adica 23% dintre elevii care au dat examen. Urmeaza acum…

- 73,98% dintre elevii care au participat la simularea Evaluarii Nationale au luat note mai mari sau egale cu cinci la Limba si literatura romana, 42,37% la Matematica si 82,93% la Limba si literatura materna, informeaza Ministerul Educatiei intr-un comunicat de presa. Conform calendarului aprobat de…

- Un numar 9.481 de elevi au fost prezenti miercuri la proba de Limba si literatura materna din cadrul simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII a, a informat Ministerul Educatiei, conform Agerpres.Potrivit sursei citate, au absentat 866 de elevi si nu a fost eliminat niciun elev…

- Aproape 93% dintre elevii de clasa a VIII-a au participat, marti, la proba de Matematica din cadrul simularii Evaluarii Nationale, fiind vorba despre peste 163.000 de copii. Zece elevi au fost eliminati pentru tentativa de frauda, anunta Ministerul Educatiei, potrivit news.ro”La proba de Matematica,…

- 93% dintre elevii de clasa a VIII-a au participat luni la prima proba a simularii Evaluarii Naționale, cea de limba și literatura romana.Au fost prezenți circa 164.000 de elevi, iar șase au fost eliminați ca urmare a unor tentative de frauda. Potrivit Ministerului Educației, platforma destinata evaluarii…

- Peste 93% dintre elevii inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul acestui an scolar s-au prezentat, luni, la proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale. Sase elevi au fost eliminati, ca urmare a unor tentative de frauda. Ministerul Educatiei afirma ca platforma…

- ”Singura diferenta pentru elevi este ca lucrarea nu va mai fi secretizata de ei sau de profesorii asistenti prin lipirea etichetelor, pentru ca va fi secretizata automat, in momentul in care este scanata, in prezenta elevilor”, a explicat ministrul Educatiei Ligia Deca. ”Luni, 5 februarie, incep simularile…

- Ministerul Educației a decis ca simularea evaluarii naționale sa aiba loc in zilele de 5,6 și 7 februarie, cu publicarea rezultatelor in 23 februarie. Elevii vor da examen la limba si literatura romana, limba si literatura materna și matematica. Simularea examenului de bacalaureat va avea loc intre…