Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul din timpul zborului Londra-Singapore, in urma caruia a murit o persoana, iar alte cateva zeci au fost ranite, arata de ce pasagerii trebuie sa poarte centura de siguranța pe tot parcursul calatoriei, susține un pilot cu 11 ani de experiența, potrivit Business Insider.

- In Marea Britanie, o fetița de șase ani și-a salvat familia dupa ce casa lor a luat foc. Despre aceasta scrie Metro. Olivia Patterson se afla pe partea cealalta a strazii cu o prietena cind, din intimplare, a vazut flacarile ieșind din casa ei din North Yorkshire. Potrivit bunicii Oliviei, deși alți…

- Daca iți dorești sa poți pune pe masa produse proaspete, crescute chiar de tine, in gradina, va trebui sa ții cont de cateva sfaturi de aur oferite de specialiști. Afla, din randurile de mai jos, unde trebuie plantate rasadurile de ardei pentru a nu se ofili in timpul zilei. Sfaturi pentru o recolta…

- Gasirea unor noi moduri de conlucrare intre om și tehnologie este o provocare pentru majoritatea organizațiilor Departamentele de resurse umane ar trebui sa treaca de la un rol operațional la o abordare interdepartamentala Creșterea nivelului de stres la locul de munca este principala preocupare…

- Intr-o inițiativa menita sa aduca imbunatațiri semnificative in domeniul iluminatului public, Serviciul Municipal de Utilitați Publice Bacau a demarat un proiect amplu de modernizare a infrastructurii de iluminat din Municipiul Bacau. Insa, in cadrul acestui proces de tranziție catre un sistem mai eficient…

- Painea este consumata la toate mesele de catre romani. Renunțarea la acest aliment poate aduce modificari in organism de care trebui sa ții cont daca vrei sa faci aceasta schimbare. Se poate inlocui cu o varianta mai sanatoasa, dupa preferințele și nevoile tale.

- UDMR critica un proiect de ordonanța de urgența care ar permite comasarea alegerilor și favorizeaza traseismul politic, afectand integritatea administrației publice locale. The post ALEGERI 2024 UDMR refuza unificarea alegerilor și critica schimbarile de reguli in timpul jocului first appeared on Informatia…

- Ce se intampla cu permisele auto in Romania. Schimbarile care ii vizeaza pe toți conducatorii auto. Zilele trecute, senatul a aprobat un proiect de lege ce aduce modificari substanțiale in cadrul Codului Rutier. Ce prevede acesta și cum ii afecteaza pe șoferi? Ce se intampla cu permisele auto in Romania…