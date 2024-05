Stiri pe aceeasi tema

- Admitere UAB 2024: Au inceput inscrierile pentru admiterea la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Cetațenii romani din R. Moldova care doresc sa studieze la Universitatea 1 DECEMBRIE 1918 din Alba-Iulia, sunt indemnați sa acceseze site-ul https://admitererdp.uab.ro

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca Muzeul de Istorie a Orașului (Turnul de Apa) iși va deschide larg ușile pe data de 18 mai 2024, pentru a sarbatori Ziua Internaționala a Muzeelor și Noaptea Europeana a Muzeelor, printr-un program cultural-artistic variat. Activitațile tematice vor debuta…

- ''Moldovenii merita sa traiasca liber, sa calatoreasca unde vor, sa munceasca unde vor, așa ca toți cetațenii europeni'', a declara Maia Sandu astazi, 28 aprilie, referitor la 10 ani impliniți de cind cetațenii Republicii Moldova pot merge liber in Uniunea Europeana, fara a avea nevoie de viza. „De…

- Analistul politic Zurab Todua și-a exprimat temerile cu privire la pierderea o parte din suveranitatea țarii ca urmare a aprofundarii legaturilor cu Uniunea Europeana, transmite Noi.md. Potrivit lui, Moldova "va fi obligata sa se supuna tuturor indicațiilor Uniunii Europene in ceea ce privește dezvoltarea…

- O noua analiza a expertului Veaceslav Ionița pe tema gazelor naturale a scandalizat, din nou, societatea. „Gazul in Moldova nu este pur și simplu gaz, el mereu a fost o afacere de „succes”, dar ce s-a intamplat in 2023 va intra cu certitudine in manualele de economie”, afirma Ionița. Expertul se intreaba…

- Europa trebuie sa se pregateasca pentru razboi daca vrea pace, spune președintele Franței Emmanuel Macron. Potențialul adversar este Rusia lui Putin, un adversar care nu se va opri in Ucraina, daca va invinge trupele Kievului. Va amenința țarile vecine: Moldova, Romania și Polonia, a adaugat liderul…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) informeaza ca a primit notificari de la agenti economici despre angajarea a 1321 cetateni din Ucraina. Cei mai multi cetateni ucraineni sint angajati in municipiile Chisinau ți Balți, dar și in Gagauzia, noteaza Noi.md. {{733083}}Cetațenii din…