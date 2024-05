Stiri pe aceeasi tema

- Spania intentioneaza sa trimita rachete Patriot si tancuri Leopard in Ucraina, ca parte a unui pachet de arme de 1,13 miliarde de euro, anunta El Pais, potrivit monitorulapararii.ro. Livrarea include o duzina de rachete antiaeriene Patriot, 19 tancuri Leopard 2A4 fabricate in Germania si diverse alte…

- Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a ajuns luni in Spania pentru o vizita oficiala. El a fost intampinat la aeroport de regele Felipe al VI-lea și de alți oficiali spanioli. Biroul guvernului spaniol comunicase anterior ca liderul de la Kiev va fi primit de premierul Pedro Sanchez.

- Razboi in Ucraina, ziua 766. Fortele aeriene ucrainene au doborat doua rachete rusesti deasupra orasului Odesa, in sudul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, insa resturi care au cazut au lovit infrastructura civila, ranind cinci persoane.

- Rusia „este in stare de razboi contra Ucrainei”, a recunoscut Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-un interviu destinat presei de vineri. De data aceasta, Peskov considera necesar sa explice o astfel de situație, intrucat in urma cu doi ani, la declanșarea agresiunii contra Ucrainei,…