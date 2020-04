Stiri pe aceeasi tema

- Saltelitii Starlink din proiectul Space X lansat de Elon Musk fusesera vizibili pe cerul Europei de Vest la începutul acestei saptamâni. Cei care nu stiau ca fenomenul tine de proiectul Space X au gasit explicatii fanteziste de la OZN, la sania lui Mos Craciun, potrivit Mediafax.…

- 75 la suta dintre moldoveni spun ca decizia Mitropoliei de a amina Paștele Blajinilor pentru datele de 6, 7 și 8 iunie 2020 este una corecta. O arata datele ultimului sondaj, realizat de IMAS la comanda Public Media. Datele aceluiași studiu arata de 20% din respondenți nu au fost de acord cu aceasta…

- Descoperirile realizate de telescopul spatial Hubble, aflat de 30 de ani pe orbita Pamantului, sunt considerate de comunitatea astronomilor cel putin la fel de importante ca descoperirile realizate in urma cu mai bine de 400 de ani de vizionarul om de stiinta italian Galileo Galilei. La fel ca gestul…

- Agentia a dat publicitatii un plan care detaliaza etapele prin care incearca sa construiasca infrastructura necesara pe Luna pentru ca oamenii sa poata intreprinde investigatii stiintifice de durata pe satelitul natural al Pamantului, potrivit Mediafax.

- Un nou asteroid a fost descoperit recent de astronomii chinezi, care estimeaza ca obiectul ceresc va trece prin apropierea Pamantului la inceputul lunii mai, relateaza marti agentia Xinhua, transmite agerpres.ro.

- SpaceX intenționeaza sa trimita turiști in spațiul cosmic, pe orbita in jurul Pamantului. Turismul spațial e o experiența destinata oamenilor foarte bogați ai planetei, pentru care destinațiile pamantești nu mai sunt suficiente. Primele calatorii ar trebui sa aiba loc in anul 2021 sau 2022. Compania…

- Astronautul Christina Koch este noua vedeta a NASA, dupa ce a stabilit un nou record de sedere in spatiu a unei femei, petrecand 11 luni pe orbita in cadrul laboratorului spatial ISS. De asemenea, alaturi de Jessica Meir, a participat la prima misiune extravehiculara exclusiv feminina, desfasurata in…

- Viceprimarul Constanței, Dumitru Babu, i-a spus, marți, unui ziarist care a solicitat un punct de vedere referitor la scandalul izbucnit din cauza construirii unui bloc peste vestigiile Cetații Tomis ca „face umbra pamantului degeaba” și ca „așa sunteți voi, aștia care vreți sa schimbați lumea”.Dialogul…