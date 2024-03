Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate au ajuns in arestul poliției seara trecuta, pe 11 martie. Pe numele lor au fost emise mandate europene de arestare, dupa ce autoritațile din Marea Britanie au redeschis un dosar penal. Milionarii urmeaza sa fie judecați pentru fapte petrecute in 2012.

- De asemenea, la fel s-a intamplat și in ceea ce privește prelungirea arestului la domiciliu a celuilalt inculpat din dosarul‚ mita la portbagaj”, expertul Radu Judele. Ambii inculpați au facut contestații, insa instanța Curții de Apel Iași le-a respins.Avocații lui Dumitru Buzatu au fost suparați pe…

- Video | Codrin Ștefanescu, primele declarații dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. Cum arata acum fostul parlamentar, disparut din viața politica 2023 a fost un an extrem de greu pentru Codrin Ștefanescu. La inceputul anului trecut, fostul președinte al partidului Alianța pentru Patrie a anunțat…

- Atacantul kosovar Astrit Selmani (26 de ani), fotbalist cu 5 selecții in naționala statului Kosovo, a sosit in Romania și a dat primele declarații in calitate de jucator al lui Dinamo. El a fost prezentat oficial sambata și e „salvatorul” pe care „cainii” il așteptau in atac, capitol la care sufera…

- Avocații, jurnaliștii și judecatorii, ultimele locuri in topul increderii romanilor Avocații, jurnaliștii și judecatorii, ultimele locuri in topul increderii romanilor Un sondaj de opinie realizat la nivel național de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie, arata ca șapte din zece romani considera…

- Vești proaste pentru frații Tate in preajma sarbatorilor de iarna! Milionarii britanici au solicitat sa fie lasați sa plece din Romania, de Craciun, insa Tribunalul București a respins cererea. Decizia nu este definitiva.