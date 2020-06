Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului (AP) solicita includerea COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proportie de 100%, potrivit unui comunicat al AP transmis, joi, AGERPRES. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita Ministerului…

- Incepand de ieri dimineata functioneaza Centrul Operational de Coordonare, care va stabili legatura cu directiile de sanatate publica si unitatile sanitare apartinand Ministerului Sanatatii pentru identificarea in timp real a situatiilor de risc asociate infectiei cu coronavirus si pentru stabilirea…