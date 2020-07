Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban adopta miercuri hotararea privind prelungirea starii de alerta in Romania. Propunerile privind masurile in vigoare pentru urmatoarea perioada au fost stabilite in ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Actuala stare de alerta expira in 16 iulie și este prelungita cu…

- Adevarata sau falsa, s-a incetatenit ideea ca pe timpul pandemiei s-ar fi reintors in tara cei care nu aveau un loc de munca stabil, nu aveau contracte de munca. In parte, cel putin in ceea ce priveste lumea interlopa, este adevarat. Totusi, felul in care vor fi primiti la intrarea in tara cei care…

- Procurorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sunt acuzați ca submineaza ordinea de drept stabilita de Constituția din Romania. STIRI CALDE11:06 - Nu suntem singuri! Studiu epocal: Zeci de civilizații extraterestre in Calea Lactee10:57 - Rafila: „Este imposibila orice manipulare a datelor”10:48…

- Vineri, 12 iunie 2020, la sediul Ministerului Justiției a avut loc o noua reuniune (informala) a Consiliului de Management Strategic (COMS). Potrivit unui comunicat de presa al MJ, lucrarile reuniunii au fost convocate de Catalin Predoiu, ministrul Justiției. La intrevedere, au mai participat reprezentanții…

- Forumul Judecatorilor din Romania cere Guvernului si Parlamentului sa gaseasca rapid solutii pentru modificari legislative necesare desfasurarii concursurilor de admitere in magistratura, examenelor de absolvire a Institutului National al Magistraturii si examenelor de capacitate. Magistrații invoca…

- Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia "Initiativa pentru Justitie" critica modul in care CSM pregateste organizarea unui nou concurs pentru numirea in functia de procuror-sef al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), sustinand ca aceasta sectie trebuie desfiintata.…

- Aplicarea legii si controlul respectarii acesteia prin intermediul sistemului judiciar trebuie sa functioneze pe principiile statului de drept chiar si in situatii de criza, sustine deputatul USR de Constanta, Stelian Ion.De aceea, spune parlamentarul, Forumul Judecatorilor din Romania si Initiativa…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) si Initiativa pentru Justitie solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa apere independenta sistemului judiciar in raport cu declaratiile sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, si directorului Institutului National de Boli Infectioase…