Angela Bianca Ispas, sef in Parchetul Tribunalului Tulcea inca doua luni

Stiri pe aceeasi tema

- Delegarea este valabila pana la ocuparea functiei prin numire, in conditiile legii, dar nu mai mult de sase luni.Magistratul Oana Andreea Schmidt Haineala este, de maine, 24 aprilie 2024, noul sef al Serviciului de combatere a traficului transfrontalier de droguri din DIICOT. Decizia a fost luata astazi,…

- Andra Georgiana Vasile a asigurat functia de adjunct al PT Constanta din anul 2017, initial fiind delegata in functia de conducere, iar ulterior fiind numita prim procuror adjunct al Parchetului Tribunalului Constanta, prin decizia CSM.Andra Georgiana Vasile, fostul prim procuror adjunct al Parchetului…

- Angela Bianca Ispas a fost delegata initial in functia de conducere in toamna 2023.Magistratul Angela Bianca Ispas, prim procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste, a fost propusa pentru a ramane sef, in continuare, in Parchetul Tribunalului Tulcea. Sectia pentru Procurori a Consiliului…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in functia de procuror sef adjunct al Sectiei judiciare penale din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie a lui Chiriac Marian, procuror in cadrul acestei structuri specializate, incepand cu data de 03.04.2024, pana…

- Magistratul Fanel Rusu a fost delegat prim procuror adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, urmand ca delegarea sa intre in vigoare de maine, 1 martie 2024. Decizia a fost luata cu unanimitate de catre Sectia pentru Procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, iar delegarea…

- Mihai Stanciu este noul șef al DNA Constanța, dupa ce propunerea lui Marius Voineag a fost adoptata, marți, de secția de procurori a CSM cu trei voturi pro și doua contra. “Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat delegarea in funcția de procuror șef al Serviciului teritorial…

- Magistratul Emanuel Sergiu Popescu, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Resita, ramane prim procuror al Parchetului Judecatoriei Macin, din subordinea Parchetului Curtii de Apel Constanta, pentru inca trei luni. Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sa prelungeasca…

- Magistratul Gabriela Rugea, fost sef al Parchetului Judecatoriei Mangalia pana la pensionarea din 2022 si revenita in sistem luna aceasta, este, de maine, 1 februarie 2024, noul prim procuror al Parchetului Judecatoriei Babadag. Decizia a fost luata de Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior…