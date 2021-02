Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, 25% dintre incendii sunt provocate de instalații electrice de utilizare neconforme (subdimensionate, supraincarcate, defecte sau improvizate).

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a efectuat in 2019 controale in 527 de spitale din Romania. Ocazie cu care a costatat 3.729 incalcari ale legislatiei privind apararea impotriva incendiilor, dupa cum arata intr-un raport remis Ministerului Sanatatii dupa incendiul de la Piatra…

- Pompierii militari suceveni au intervenit anul trecut la stingerea unui numar de 848 de incendii, arata bilanțul ISU Suceava prezentat astazi de inspectorul șef colonelul Costica Ghiața in prezența prefectului Alexandru Moldovan, a vicepreședintelui Consiliului Județean, Cristinel Crețu, a inspectorului…

- O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a executat joi, 21 ianuarie, un zbor pentru aducerea, din Statul Qatar, a aproximativ cinci tone de materiale sanitare necesare campaniei de vaccinare constand in 500 de mii seringi de 1ml și 450 de mii seringi de 3ml.Potrivit comunicatului, zborul…

- IGSU a prezentat, luni, raportul in urma controalelor din secțiile ATI, dupa tragedia petrecuta la Piatra Neamț in urma cu o luna. Specialiștii inspectoratului au depistat aproximativ 2.000 de deficiențe in cadrul apararii impotriva incendiilor, fiind aplicate 1.402 de avertismente și 91 de amenzi.…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a prezentat, luni, raportul intocmit dupa controalele din sectiile ATI. Din 17.11.2020, echipele mixte de specialisti ai inspectoratelor pentru situatii de urgenta, DSP si/sau ISCIR au derulat 292 controale de prevenire la sectiile ATI din cadrul unitatilor…

- Dupa tragedia din ATI Piatra Neamț, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și direcțiile de sanatate publica din județe incep controalele in secțiile de terapie intensiva și verificarea instalațiilor și a condițiilor de punere in funcțiune a aparaturii medicale in ATI, noteaza Mediafax.…