Conditionarea accesului la locul de munca de vaccinarea impotriva COVID-19, cu consecinta suspendarii contractului, este neconstitutionala, a declarat, miercuri, Avocatul Poporului, Renate Weber. "Din perspectiva noastra sunt neconstitutionale suspendarea contractelor de munca in caz de nevaccinare, iar daca se impune testarea e o intreaga discutie cat trebuie suportat de stat sau cat anume de angajat. […]