Ungaria nu a reusit sa-si respecte obligatiile care ii revin conform legislatiei Uniunii Europene cu privire la procedurile de azil si de returnare a migrantilor ilegali, a anuntat joi avocatul general al Curtii de Justitie a UE (CJUE), Priit Pikamae, relateaza Reuters.



Comisia Europeana a dat in judecata Ungaria sustinand ca aceasta a intemnitat in mod ilegal solicitanti de protectie internationala in zone de tranzit si a returnat incalcand legea cetateni straini care stateau ilegal pe teritoriul ungar.



Avocatul general al CJUE, Priit Pikamae, a scris intr-o opinie fara…