Noul director al Agenției Domeniilor Statului (ADS) este avocatul Florin Nicolae, care il inlocuiește pe George Sava, al carui nume apare in mai multe scandaluri cu privirea la concesionarea unor terenuri. ”Avocat de profesie, Florin Nicolae are o vasta experiența in managementul structurilor de stat și private, inclusiv din domeniul agricol. Pana acum, Florin Nicolae a activat in cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene”, a anunțat Ministerul Agriculturii. Iata care sunt obiectivele noului șef al ADA: „In mandatul meu, vreau ca ADS sa faca un pas inainte și sa treaca de la simpla…