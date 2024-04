Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Apostu este primarul comunei Pogonești și candidatul PSD pentru un nou mandat. Fratele sau, Marcel Apostu, este consilier PNL și candidatul acestui partid pentru aceeași primarie. Cei doi candidați spun ca se respecta ca frați, dar vor lupta politic pana la moarte pentru funcția dorita! “Suntem…

- Mircea Fechet se arunca in lupta electorala! Ministrul Mediului a fost votat, sambata, de Colegiul Director al PNL Bacau drept candidat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean. Așadar, Mircea Fechet este candidatul PNL pentru Consiliul Județean Bacau , dupa cum a anunțat sambata PNL Bacau…

- Traian Basescu, fostul presedinte al Romaniei, actual europarlamentar, a comentat recent, intr-un interviu, decizia lui Klaus Werner Joahannis de a candida pentru functia de secretar general NATO. Din punctul de vedere al lui Traian Basescu, Klaus Johannis nu detine calitatile de a ocupa aceasta functie,…

- Guvernul se reunește azi in ședința de lucru, la 17.30, pentru a adopta Hotararea privind calendarul alegerilor din data de 9 iunie, europarlamentare și locale, comasate. Guvernul a adoptat, vineri, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii…

- Nu am date pentru a comunica pe acest subiect, a spus joi seara purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, intrebat despre o posibila notificare a aliaților de catre Romania in ceea ce privește candidatura lui Klaus Iohannis la conducerea alian

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu a reacționat in cazul demiterii directorului general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), liberalul Ionut Lupu. Ionuț Lupu facuse in urma cu cateva saptamani o plangere la DNA in care a denunțat presupuse presiuni asupra lui pentru a debloca plațile…

- Luni, arhitectul si urbanistul Alexandru Gavozdea si-a anuntat candidatura pentru postul de primar al municipiului Sibiu. El va intra in competiția de edil-șef ca independent sustinut de Asociatia „Sibiu 2024”. „Independent, dar nu singur, pentru ca sunt o serie intreaga de sibieni care ma sustin. Cred…

- Tichetele de 250 de lei pentru alimente urmeaza sa fie incarcate in februarie, potrivit calendarului stabilit de autoritați, in condițiile unor modificari importante efectuate in acest an. Astfel, a fost marit plafonul pentru anul in curs la 2.000 de lei, de la 1.700 lei, anul trecut, ceea ce inseamna…