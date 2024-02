Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din Romania (Forumul APPR) a anunțat, joi, caștigatorii premiilor „Porumbul de aur” pentru anul 2023. Premiile, ajunse deja la a noua ediție, sunt acordate fermierilor care obțin cele mai mari producții de porumb in anul respectiv. Pentru anul 2023,…

- Mircea Geoana ocupa primul loc la popularitate in randul candidaților la prezidențiale. Candidatura sa inca nu s-a oficializat . Șeful Statului Major al Armatei, Vlad Gheorghița, a emis recent un avertisment cu privire la necesitatea pregatirii populației pentru eventuale conflicte, in special in contextul…

- Fostul premier Viorica Dancila a declarat miercuri ca ea crede ca Marcel Ciolacu va fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale si ii ureaza succes si ca probabil va primi ceea ce a facut si dansul, astfel ca vor fi si judete care nu il vor sprijini. „Eu sper sa fiu ultima persoana pe care nu a sustinut-o…

- USR, Forța Dreptei și PMP au anunțat formarea unei alianțe pentru alagerile din 2024, care se va intitula Alianța Dreapta Unita. Liderii celor trei partide, Catalin Drula, Ludovic Orban și Eugen Tomac au prezentat, luni, proiectul politic in fața jurnaliștilor. Potrivit acestora, Dreapta Unita este…

- Motiunea simpla depusa de USR si Forta Dreptei impotriva ministrului Educatiei va fi discutata azi in plenul Camerei Deputaților. Ligiei Deca i se reproșeaza ca nu a reusit sa implementeze nicio reforma in invatamantul romanesc. Moțiunea simpla depusa lunea trecuta de USR și Forța Dreptei impotriva…

- Klaus Iohannis se afla la al doilea mandat in funcția de președinte al Romaniei. Mulți il susțin, iar alții nu-l mai vor la conducere. Șeful statului este cel mai important om, cel care ia cele mai cruciale decizii. O funcție atat de importanta necesita anumite studii. Haideți sa aflam ce școli a absolvit…

- APAPR atrage public atenția asupra unei ambiguitați legislative in Codul fiscal. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania susține ca o prevedere din Codul fiscal creeaza premisele impozitarii progresive a castigurilor de capital din fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu…