Avocatul Alina Roșca explică normele nou adoptate pentru reglementarea bullying-ului Avocatul Alina Roșca semnaleaza adoptarea normelor noi pentru reglementarea bullying-ului in ordinul nr 4.343/2020: "Cand am vazut ca a fost adoptat acest ordin m-am bucurat foarte tare, in primul rand in calitate de mama, pentru ca și copiii mei se pot intalni cu aceasta situație in școli, dar și in calitate de adult, pentru ca și ei inca pot fi victemele acestui tip de violența. Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Deputatul PSD Andrei Pop a transmis, joi, ca au fost publicate in Monitorul Oficial normele de aplicare a legii privind combaterea violenței psihologice - bullying.„Se incheie astfel un ciclu legislativ inceput in anul 2018, de cand am depus impreuna cu Petre Florin Manole inițiativa.

Ministerul Educației a elaborat metodologia pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este combatut bullying-ul in spațiile destinate invațamantului. Normele au fost publicate in Monitorul Oficial. Conform documentului, in fiecare unitate de invațamant va fi inființat un grup anti-bullying.

Ministerul Educației a elaborat metodologia pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este combatut bullying-ul in spațiile destinate invațamantului. Normele au fost publicate in Monitorul Oficial.

Ministerul Educației și Cercetarii și specialiștii cooptați in grupul de lucru de profil au elaborat normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 221/2019 prin care este prevenit și combatut bullying-ul in spațiile destinate invațamantului. Normele au fost aprobate prin ordin de ministru și publicate

Legea anti-bullying in școli, funcționala de AZI. Fiecare școala va avea comisia sa de combatere a violenței Rolul acestui grup va fi prevenirea, identificarea și soluționarea faptelor de bullying comise intre elevi, prin acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice

