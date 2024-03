Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor avea, pana la finalul acestui an, o aplicatie unica pentru a scapa de ghisee si hartii in relatia cu statul, a anuntat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan.

- ”Industria romaneasca se dezvolta in majoritatea sectoarelor de activitate. O arata atat cifrele, cat și proiectele de succes pe care le vad in deplasarile pe care le fac in țara sau despre care sunt informat la intalnirile cu mediul de afaceri. La nivelul Guvernului acordam susținere industriei romanești…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat vineri ca, din punct de vedere al functionarilor statului, al dispozitivelor pe care lucreaza, crede ca ar fi bine ca acestia sa nu isi instaleze TikTok, el aratande ca ramane la nivel de recomandare in momentul de fata, relateaza…

- Peste 345.000 de romani si-au descarcat gratuit cazierul judiciar intr-un an de la operationalizarea eliberarii online a acestui document, ca urmare a interconectarii platformei Ghiseul.ro cu hub-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne. “345.000 de caziere eliberare gratuit, online, inseamna…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a reiterat, marti seara, ca „nu are atributii de administrare sau de asigurare a securitatii cibernetice” a sistemului informatic al Camerei Deputatilor. „In contextul declaratiilor transmise astazi de ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan,…

- Prima transa de bani din 2024 pe cardurile sociale va intra in a doua jumatate a lunii februarie, anunța ministrul Caciu. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua…

- Ministrul Digitalizarii a vorbit despre inițiativele pe care Romania le va lua cu privire la accesarea internetului, dupa ce președintele din Italia a propus folosirea buletinului pentru utilizarea acestuia.Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii a precizat, intr-o intervenție la Antena 3, care sunt…