Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris a devenit prima femeie vicepreședinte a Statelor Unite ale Americii. Investirea noului președinte Joe Biden a insemnat un moment istoric pentru cea care deține funcția de senator al Californiei din 2017, este avocat și politician de o lunga perioada de timp. Avand in vedere notorietatea…

- Klaus Iohannis a scris, pe Twitter, ca transmite felicitari președintelui și vicepreședintelui SUA, dupa ce Joe Biden și Kamala Harris au fost investiți in funcție. „Felicitari președintelui Joe Biden și vicepreședintelui Kamala Harris. Sunt convins ca impreuna vom continua sa dezvoltam și sa aprofundam…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite felicitari omologului sau american, Joe Biden, si vicepresedintelui Kamala Harris. "Felicitari presedintelui Joe Biden si vicepresedintelui Kamala Harris. Sunt convins ca impreuna vom continua sa dezvoltam si sa aprofundam Parteneriatul Strategic in…

- Seful statului Klaus Iohannis l-a felicitat pe presedintele SUA Joe Biden si pe vicepresedinta Kamala Harris si a adaugat ca are convingerea ca Romania si SUA vor continua sa dezvolte si sa aprofundeze Parteneriatul Strategic chestiune care sa aduca beneficii ambelor popoare.

- Intregul sat tamil in care s-a nascut bunicul matern al Kamalei Harris, in sudul Indiei, se roaga si detoneaza petarde miercuri, inaintea ceremoniei de investire de la Washington prin care aceasta va deveni vicepresedinta Statelor Unite, relateaza AFP, potrivit news.ro. Thulasendrapuram, un…

- Locuitorii unui vechi sat din India de unde provin stramosii Kamalei Harris au sarbatorit miercuri apropiata investire a sa in functia de vicepresedinte al SUA, lansand artificii si distribuind dulciuri, transmite Reuters. Thulasendrapuram, un sat impadurit situat la 320 km sud de orasul…

- Presedintele-ales al Statelor Unite, Joseph Biden, a anuntat ca se concentreaza pe pregatirea preluarii puterii pe 20 ianuarie, astfel ca lasa la latitudinea Congresului si a vicepresedintelui actual, Mike Pence, decizia eventualei demiteri a presedintelui in functie, Donald Trump. "Presedintele-ales,…

- Kamala Harris a ales-o pe Tina Flournoy, care a fost sefa de cabinet a presedintelui Bill Clinton, sa conduca biroul sau de vicepresedinte in momentul in care ea si presedintele ales Joe Biden vor fi investiti in ianuarie, a anuntat joi echipa sa de tranzitie, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.…