Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Shenzhen, din sudul Chinei, a promis ca va "mobiliza toate resursele" necesare pentru a reduce focarul de COVID-19 care se raspandeste incet, ordonand implementarea stricta a testarii si verificarii temperaturii si carantina pentru cladirile afectate de COVID, relateaza Reuters. Shenzhen, cu…

- Rusia a fost cel mai mare furnior de petrol al Chinei in iunie 2022, pentru a doua luna consecutiv. Motivul principal il reprezinta prețurile mai mici de achiziție fața de importurile din Arabia Saudita, scrie Reuters.

- Mai multe locuri de divertisment, dar și unele grdainițe au fost inchise in orașul portuar Tianjin, din nordul Chinei, din cauza cazurilor de Covid, informeaza Reuters, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O bacterie care a provocat holera la un student a fost detectata in Wuhan, China, și a fost gasita separat in mostre de la țestoase cu carapace moale, la o piața alimentara. Situația a provocat panica in randul oamenilor care au asemanat situația cu cea de la inceputul epidemiei de Covid-19, scrie Reuters.

- Guvernul de la Buenos Aires a afirmat joi ca a primit sprijinul oficial al Chinei pentru cererea ca Argentina sa se alature grupului BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud), un bloc vazut ca o alternativa puternica a pietelor emergente la Occident, transmite Reuters. Fii la…

- Statele Unite planuiesc o „cooperare” intre Garda Nationala si armata taiwaneza, a declarat marti presedintele taiwanez Tsai Ing-wen, aprofundand legaturile de securitate in fata a ceea ce guvernul de la Taipei reclama a fi o amenintare in crestere din partea Chinei. Statele Unite sunt cel mai important…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații declara ca politica de toleranța zero a Chinei fața de COVID-19 nu este sustenabila, avand in vedere ceea ce se știe acum despre virus. „Nu credem ca este sustenabila avand in vedere comportamentul virusului și ceea ce anticipam in viitor”, a declarat directorul…

- Autoritațile din capitala chineza au inchis miercuri peste 40 de stații de metrou și 158 de rute de autobuz in incercarea de a stopa raspandirea COVID-19 și de a evita soarta Shanghaiului, unde milioane de locuitori au fost blocați intr-o carantina stricta care a durat mai bine de o luna, relateaza…