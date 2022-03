Avion cu 133 de oameni la bord, prăbușit în China Un avion Boeing 737-800 cu 133 de persoane la bord, al companiei aeriene China Eastern, s-a prabusit luni in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV. Avionul, care decolase la ora locala 13:15 (5:15 GMT), efectua o cursa intre orasele chineze Kunming (sud-vest) si Guangzhou (Canton). Pentru moment nu se cunosc alte detalii in legatura cu incidentul aviatic si nici daca exista supravietuitori ai cursei MU5735, potrivit CCTV, preluata de reuters și Agerpres. The post Avion cu 133 de oameni la bord, prabușit in China appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Boeing 737 s-a prabușit luni dimineața in China. La bordul aeronavei care aparținea companiei China Eastern Airlines erau 133 de persoane. Un avion de pasageri Boeing 737 al companiei China Eastern s-a prabușit, luni dimineața, in sudul Chinei. Avionul zbura de la Kunming la Guangzhou. La bord…

- VIDEO| Avion Boeing cu 133 de persoane la bord, PRABUȘIT, in sudul Chinei VIDEO| Avion Boeing cu 133 de persoane la bord, PRABUȘIT, in sudul Chinei In cursul zilei de luni, un avion Boeing 737-800, cu 133 de peroane la bord, s-a prabușit, in regiunea Guangxi, din sudul Chinei. Avionul, care decolase…

- Un avion Boeing 737-800 cu 133 de persoane la bord, al companiei aeriene China Eastern, s-a prabusit luni in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, scrie digi24.ro.

- Un avion al companiei China Eastern Airlines care transporta 133 de pasageri s-a prabușit in apropiere de Wuzhou, sudul Chinei. Boeing-ul 737 se deplasa de la Kunming la Guangzhou, iar imediat dupa ce s-a prabușit a izbucnit un incendiu in munți. Postul de televiziune CCTV a declarat ca accidentul a…

- Un avion de tip Boeing 737-800 al companiei aeriene China Eastern s-a prabusit luni cu 133 de persoane la bord in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un avion de pasageri, al companiei China Eastern, care transporta 133 de persoane s-a prabușit in sud-vestul Chinei, cu un numar necunoscut de victime, scrie Daily Mail.Este vorba de un avion Boeing 737, care s-a prabușit in apropierea orașului Wuzhou, regiunea Guangxi și „a provocat un incendiu”, a…

- Un avion de tip Boeing 737-800 al companiei aeriene China Eastern s-a prabusit luni cu 133 de persoane la bord in regiunea Guangxi, in sudul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, potrivit EFE si Reuters.Avionul, care decolase la ora locala 13:15 (5:15 GMT), efectua o cursa intre orasele chineze…

- O informație de ultima ora indica faptul ca o aeronava Boeing-737 avand la bord 133 de persoane s-a prabușit in sudul Chinei. Știre in curs de actualizare! The post BREAKING NEWS. Un avion cu peste 130 de oameni la bord s-a prabușit in China first appeared on Ziarul National .