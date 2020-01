AVERTIZARE RO-ALERT: Incendiu puternic la fabrica de Electromontaj

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporții a izbucnit joi seara in sectorul 3 alCapitalei, in zona Vitan. Pompierii se lupta cu flacarile peplatforma Fabricii de Electromontaj, din apropiere de CET Sud. Unmesaj RO Alert cu privire la degajarile mari de fum a fost emispentru locuitorii din zona.„Incendiu major produs…

- Incendiu puternic in Afumati, cu degajari mari de fum. Urgența a fost semnalata prin sistemul RO Alert. Populația a fost avertizata sa evite zona pentru a permite accesul echipajelor de de SMURD și ISU.

- Un incendiu a izbucnit la un depozit de pe Soseaua Fundeni din Bucuresti. In interiorul depozitului sunt autoturisme, suprafata este afectata pe 500 mp. Sunt posibilitati reduse de alimentare cu apa din reteaua de hidranti. Au fost trimise si motopompe, este posibil sa se realizeze alimentare si din…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara la un salon de bronzare din Capitala. Acesta se afla la parterul unui bloc de locuințe, iar din cauza fumului dens ce a cuprins casa scarii, locatarii nu pot ieși din locuințe.

- O adolescenta in varsta de 16 ani și o alta persoana au ajuns la spital, iar noua persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Capitala, in urma unui incendiu izbucnit, luni seara, intr-un apartament de pe strada Arbore Hatmanul, din Sectorul 1.