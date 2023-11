Agenția Naționala de Integritate (ANI) a declanșat acțiuni legale impotriva a patru aleși locali, inclusiv Costel Alexe, actualul Președinte al Consiliului Județean Iași, și Antal Arpad, Primarul municipiului Sfantu Gheorghe. ANI a anunțat vineri ca a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție cu privire la posibile infracțiuni comise de aceștia. In cazul lui Costel Alexe, fost ministru al mediului, apelor și padurilor și actual președinte al Consiliului Județean Iași, ANI il acuza de fals in declarații. Conform ANI, Alexe nu a precizat in declarațiile de avere din 2020…