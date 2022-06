Avertizare meteo de vreme severă în aproape toată țara. Cantitatea de precipitaţii poate ajunge la 50 de litri pe metru pătrat Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 – 22.00. Potrivit ANM, in intervalul mentionat, local in […] The post Avertizare meteo de vreme severa in aproape toata țara. Cantitatea de precipitatii poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

