Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, avertizari cod galben de ceata densa valabile in zone din cinci judete situate in Banat si Transilvania. Atenționarea este valabila duminica dimineața, pana la ora 11.00, potrivit Agerpres. Potrivit ANM, in zona joasa a judetelor Arad, Bihor si Timis se va semnala…

- Politistii de frontiera din Sannicolau Mare, județul Timiș, au depistat miercuri 32 cetateni din India care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia. Aceștia au fost prinși in timp ce...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o atentionare nowcasting Cod galben de ploaie si polei valabila pana la ora 10:30 in zone din judetele Arad si Timis. In localitatile Arad, Pecica, Santana, Chisineu-Cris, Nadlac, Curtici, Vladimirescu, Vinga, Macea, Secusigiu, Zimandu Nou, Simand,…

- Alerte de precipitații, inclusiv cod portocaliu Se strica vremea din aceasta dupa-amiaza în toata țara, specialiștii au emis de dimineața mai multe alerte de precipitații, inclusiv cod portocaliu. Alina Șerban, meteorolog: Vorbim în special de ploi însemnate cantitativ…

- COD : GALBENValabil de la : 12-12-2021 ora 8:00 pana la : 12-12-2021 ora 10:00In zona : Județul Covasna: zona depresionara;Județul Mures: zona joasa;Se vor semnala : local, intensificari ale vantului cu viteze la rafala in general de 55...65 km/hCOD : GALBENValabil de la : 12-12-2021 ora 7:00 pana la…

- In data de 18 noiembrie 2021, Aquatim a semnat impreuna cu Asocierea Ludwig Pfeiffer SRL Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GMBH & CO.KG, contractul de lucrari „Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sanpetru Mare” in valoare de 29.773.822,33 lei,…

- In data de 18 noiembrie 2021, Aquatim a semnat impreuna cu Asocierea Ludwig Pfeiffer SRL Ludwig Pfeiffer Hoch Und Tiefbau GMBH & CO.KG, contractul de lucrari „Proiectare și execuție stații tratare Gottlob, Bobda-Cenei, Satchinez, Uivar, Checea-Jimbolia, Sanpetru Mare” in valoare de 29.773.822,33 lei,…

- Incident in noaptea de luni spre marti la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare din judetul Timis, potrivit news.ro. Mai multi migranti din Siria s-au luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere ilegala…