COD GALBEN de ninsori și vânt puternic, până mâine seară, în județul Brașov ANM a emis o informare meteo de vant puternic și precipitații insemnate cantitativ. Avertizarea a intrat in vigoare in aceasta dimineața și va expira maine seara, la ora 20.00. O alta avertizare COD GALBEN de ninsori va intra in vigoare la noapte și va expira tot maine seara. In intervalul menționat, temporar va ploua local moderat cantitativ in centrul, sudul și estul teritoriului și se vor acumula cantitați de apa de 10…15 l/mp, iar mai ales pe parcursul nopții de duminica spre luni (24/25 martie) in Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei pe arii restranse 25…30 l/mp. Vor fi mai ales averse, insoțite… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

