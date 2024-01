Avertizare ANM: Vom avea -21°C E iarna in toata regula in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare cod galben de viscol, marți, pentru sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei. De asemenea, in aproape toata țara este in vigoare o informare privind gerul care cuprinde Romania. Potrivit ANM, codul galben afecteaza sudul Moldovei, Dobrogea și jumatatea de est a Munteniei. Aici vantul va avea intensificari cu rafale in general de 55…70 km/h și vor fi perioade in care acesta va fi asociat cu ninsori slabe. Pe litoral, vantul va continua sa prezinte unele intensificari și in noaptea… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

- Astazi vremea se va incalzi ușor. Cerul va fi mai mult senin, cu innorari in prima parte a zilei in Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, iar noaptea și in regiunile vestice, insa șansele de ploaie vor fi reduse. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari ușoare, din a doua parte a nopții,…

