- ​Chestorul Parlamentului European recomanda respetarea unei carantine de 14 zile pentru eurodeputații care în ultimele 14 zile au vizitat cele patru regiuni italiene considerate de risc (Lombardia, Piemontul, Emilia Romania și Veneto), anunța Rai News, potrivit Rador. Aceste masuri preventive…

- Gripa sezoniera face 60.000 de morti pe an in Europa, iar cetatenii europeni nu ar trebui sa se opuna vaccinarii, a declarat miercuri, directorul Organizației Mondiale a Samatații pentru Europa, Hans Kluge, in cadrul unei conferinte de presa la Roma.

- Coronavirusul se raspandeste in Europa. Primele cazuri au fost confirmate in Austria si Croatia. Iar in Italia, numarul cazurilor a ajuns la peste 280, in 20 de regiuni, iar virusul a ajuns pana in sud, in Sicilia. Lumea se afla in pragul unei pandemii, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii,…

- Cursurile au fost suspendate partial in zece unitati de invatamant din judet, pentru diferite perioade de timp, in intervalul 21 – 28 februarie, din cauza absenteismului motivat de gripa sezoniera, fiind afectate cateva sute de elevi si prescolari, a anuntat, marti, inspectorul general al ISJ Suceava,…

- Numarul de cazuri de coronavirus din Italia, țara cel mai lovita de epidemie din Europa, a ajuns la aproape 80 de persoane, fiind consemnate doua decese. Guvernul a inchis localitațile cele mai afectate, acestea fiind in regiunele Lombardia și Veneto din nordul țarii, transmite Reuters.

- Nu toate cazurile de coronavirus inregistrate in Italia par sa aiba o istorie clara epidemiologica, respectiv o legatura cu calatoriile in China sau cu persoanele deja bolnave, spune directorul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații, Hans Kluge.„Ceea ce ingrijoreaza in situația…

- O evacuare cu avionul a 24 de yemeniti bolnavi din capitala Sanaa controlata de rebeli a avut loc sambata, dupa ce a fost amanata in ziua precedenta, a anuntat o purtatoare de cuvant a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP potrivit Agerpres. "Zborul tocmai a decolat din Sanaa spre…