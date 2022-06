Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea, fost portar și conducator in Liga 1, nu crede ca mijlocașul Octavian Popescu (19 ani) ar putea face fața in Serie A. Presa din Italia scrie ca Torino, care a terminat sezonul pe locul 10, ar negocia cu FCSB pentru transferul internaționalului roman, dar fostul membru al „Generației de…

- Octavian Popescu (19 ani), extrema celor de la FCSB, este pe lista de transferuri a lui AC Torino, ocupanta locului 10 in recent incheiata ediție din Serie A. Ivan Juric a schimbat total fața lui Torino. Dintr-o formație salvata in-extremis de la retrogradarea a devenit una care viseaza la cupele europene.…

- Pitești Fest 2022 – „Good Vibes” la puterea a 3-a pentru copii și tineri talentați din țara și de peste hotare! In cadrul manifestarilor prilejuite de Zilele Municipiului Pitești din acest an, Festivalul internațional de canto pentru copii și tineret „Good Vibes”, ajuns la cea de-a treia ediție, aduce…

- Cremonese s-a clasat pe locul 2, dupa victoria de la Como (2-1), și s-a alaturat liderului Lecce (1-0 cu Pordenone), urmand sa joace in Serie A in sezonul viitor. Final palpitant in Serie B, care și-a stabilit aseara configurația clasamentului dupa sezonul regulat de 38 de etape. La varf nu s-a inregistrat…

- Fotbalistul echipei FCSB, Ianis Stoica, si jucatorul formatiei Rapid, Rares Ilie, sunt in atentia clubului Torino, informeaza Tuttosport. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Marius Onofraș (41 de ani), fost campion cu Unirea Urziceni, care a petrecut o scurta perioada și la FCSB, in sezonul 2010-2011, a discutat la GSP Live despre „explozia” lui Octavian Popescu, puștiul-minune al celor de la FCSB. Desemnat „Jucatorul lunii martie” in Ancheta GSP, Octavian Popescu are parte…

- Torino, echipa de pe locul 11 din Serie A, ar fi interesata de Octavian Popescu (19 ani) și Darius Olaru (24 de ani), dupa cum anunța cei de la TuttoSport. „Torino privește cu interes piața romaneasca. Printre bijuteriile Stelei (n.r. - FCSB) urmarite indeaproape sunt cei doi mijlocași ofensivi, ambii…

- Șase romani fac parte dintr-un top al celor mai buni 100 de fotbaliști tineri din Europa. Noua “perla” a lui Gigi Becali, Octavian Popescu, ocupa o poziție surprinzatoare. CIES Football Observatory a realizat Top 100 cei mai buni tineri fotbaliști din Europa. In acest top condus de englezul Bukayo Saka,…