Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, ramane in arest preventiv, decizia magistratilor de la Tribunalul Constanța fiind definitiva. Marți, Tribunalul Constanta a judecat contestatia lui Vlad Pascu la decizia Judecatoriei Mangalia prin care i-a fost prelungit mandatul de arestare preventiva cu inca 30 de zile. “Respinge, ca nefondata contestatia declarata de Pascu Matei Vlad impotriva incheierii de sedinta din data de 20.02.2024 pronuntata de Judecatoria Mangalia in dosarul nr. 4989/254/2023/a8. In baza art.275 alin.2 C.p.p. obliga inculpatul Pascu Matei Vlad la plata sumei de 600 lei…