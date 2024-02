Stiri pe aceeasi tema

- Bulversarea pacienților și a farmaciștilor! Acesta este rezultatul obținut de Ministerul Sanatații prin Ordinul privind eliberarea antibioticelor și prin modificarile ulterioare, transmite președinta Colegiului Farmaciștilor din București, Simona Negreș. Soluția: retragerea și reformularea de catre…

- Social Doza de urgența pentru antibiotice fara rețeta, redusa de la 72 la 48 de ore ianuarie 23, 2024 13:13 Deși, intr-un Ordin publicat in Monitorul Oficial cu puține zile in urma, era prevazut ca farmaciile pot elibera antibiotice fara prescripție medicala in doza care sa acopere 72 de ore, luni,…

- Regulile pentru prescrierea și eliberarea antibioticelor au fost serios inasprite. Beatrice Speteanu, farmacist și președinte al Asociației Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor, a adus in atenția publicului o serie de modificari semnificative ce au avut loc in domeniul prescripțiilor antibioticelor.…

- Farmaciile pot elibera antibiotice fara reteta NUMAI in regim de urgenta si DOAR in doza necesara pentru cel mult 72 de ore, precizeaza un ordin al Ministerului Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial. In plus, clientul trebuie sa dea o declaratie pe proprie raspundere ca nu a ridicat medicamentele…

- Ministrul Agriculturii , Florin Barbu se va intalni luni cu reprezentanții comercianților și procesatorilor pentru a analiza rezultatele masurii de plafonare a adaosului comercial la alimentele de baza. Anunțul a fost facut de oficial prin intermediul unei postari pe Facebook. Florin Barbu atrage atenția…

- In ciuda razboiului din Ucraina, Rusia și NASA vor continua sa colaboreze, Agenția spațiala rusa (Roscosmos) anunțand joi, 28 decembrie, prelungirea pana in 2025 a zborurilor incrucișate cu NASA spre ISS. Scopul? Menținerea fiabilitații funcționarii Stației Spațiale Internaționale (ISS) in general,…

- Escrocii nu duc lipsa de inventivitate nici pe acest final de an, iar ultima moda in materie este branșarea la rețeaua de gaze. Din pacate, se gasesc și destui naivi care sunt inșelați. O astfel de situație s-a intamplat la Maracineni, in județul Buzau, unde urmeaza ca locuitorii comunei sa se branșeze…

- Micii fermieri pot sa vanda direct pana la 300 litri de lapte crud pe zi, 300 kg pește pe saptamana și pana la 1.500 kg de branzeturi pe saptamana, potrivit unui proiect de lege publicat de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Acesta stabilește limite…