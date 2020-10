Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele din Belgia au ajuns aproape de capacitatea maxima la terapie intensiva, in timp ce membri ai personalului testati pozitiv la coronavirus sunt chemati sa continue sa lucreze atat timp cat nu prezinta simptome, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.Belgia are cea mai mare rata de infectie…

- Toate statele membre vor avea acces la vaccinurile impotriva COVID-19 in același timp, in funcție de dimensiunea populației, anunța Comisia Europeana intr-un comunicat de presa. Comisia, care negociaza cumpararea de vaccinuri pentru toate statele membre UE, a prezentat astazi principalele elemente…

- Comisia Europeana avertizeaza tarile membre ale Uniunii Europene cu privire la consecințele pe care le-ar putea avea un nou val de infecții și recomanda masuri comune pentru scoaterea pe piata a noilor vaccinuri anti-Covid.

- Tatal lui Francesco Totti, fostul mare fotbalist al lui AS Roma, a decedat la varsta de 76 de ani, dupa ce fusese depistat pozitiv cu coronavirus. Doliu pentru Francesco Totti, dupa ce astazi tatal sau Enzo a incetat din viața la varsta de 76 de ani. ...

- Lumea va putea sa revina la viața de dinainte de COVID nu mai devreme de anul 2022, a declarat miercuri, directorul stiintic al Organizației Mondiale a Sanatații, Soumya Swaminathan, scrie CNN. "Pana in 2022, o mare parte din populație ar trebui sa inceapa sa primeasca vaccinul care crește imunitatea…

- Avertisment OMS: Lumea trebuie sa fie pregatita, aceasta nu va fi ultima pandemie! Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a averizat lumea sa se pregateasca pentru urmatoarea pandemie. Tedros Adhanom Ghebreyesus a afirmat luni ca sanatatea populatiei este ”fundamentul stabilitatii sociale,…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a declarat marți, ca la nivelul Uniunii Europene este posibil ca un vaccin anti-coronavirus sa fie gata in prima jumatate a anului viitor, iar in a doua jumatate a anului acesta sa fie disponibil pentru mase. Ministrul Sanatații a declarat la Digi 24 ca in ultimele…

- ”Chiar daca lumea muncește sa opreasca noul coronavirus și sa inceapa sa-și revina din pandemie, avem nevoie, de asemenea, sa acționam acum pentru a evita un dezastru climatic, prin construirea și dezvoltarea inovațiilor care ne vor ajuta sa eliminam emisiile de gaze cu efect de sera”, este de parere…