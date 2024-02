Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza pentru perioada 5 – 18 februarie. Astfel, conform meteorologilor, in urmatoarele doua saptamani regimul termic va fi unul oscilant, de la o saptamana la alta, astfel incat se va trece de la maxime medii de 18-19 grade…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis, in cursul zilei de joi, 1 februarie 2024, o avertizare Cod galben de fenomene meteo periculoase in mai multe zone ale țarii, in urmatoarele ore. Ița zonele vizate de avertizarea meteorologilor!

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou cod galben de vreme severa. Avertizarea este valabila sambata, de la 5.00 pana la 22.00 si vizeaza 21 de judete din tara, inclusiv județul Cluj.Astfel, in intervalul 27 ianuarie, ora 5.00 – 27 ianuarie, ora 22.00, vor fi intensificari ale vantului…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis avertizari nowcasting Cod galben de fenomene meteo periculoase, valabile in orele urmatoare in 10 județe din Romania. Iata zonele afectate de anunțul ANM!

- Ultimul weekend al anului 2023 a inceput cu o noua serie de avertizari de fenomene meteo severe de la Administrația Naționala de Meteorologie. Specialiștii ANM au emis cod galben de vreme rea. Șapte județe din țara sunt vizate. Ce se va intampla in urmatoarele ore. ANM a emis cod galben in Romania Sambata…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un nou anunț de ultima ora! Meteorologii au emis mai multe avertizari Cod portocaliu și galben de ninsori și viscol puternic, care vizeaza aproape toate județele țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment meteo de ultima ora. Specialiștii au semnalat polei, burnita si ceața densa pentru mai multe județe din țara. Iata zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment meteo de ultima ora. Specialiștii au semnalat polei, burnita si ghetus pentru mai multe județe din țara. Iata zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM!