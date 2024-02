Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora. Specialiștii au emis, in cursul zilei de joi, 1 februarie 2024, o avertizare Cod galben de fenomene meteo periculoase in mai multe zone ale țarii, in urmatoarele ore. Ița zonele vizate de avertizarea meteorologilor!