- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca autoritatile centrale au alocat, pana in prezent, peste 3 miliarde de lei pentru gestionarea crize generate generate de coronavirus, el mentionand ca vor mai fi cheltuieli legate de COVID in perioada urmatoare.”Pana acum ne-a costat 3,1…

- Camera Deputatilor achizitioneaza hartie igienica si hartie prosop in valoare estimata de 293.918 lei. Potrivit e-licitatie.ro, criteriul de atribuire al contractului este pretul cel mai scazut.Fostul judecator CCR Toni Grebla COMENTEAZA ACID reglementarile din legea pe stare de alerta: A…

- Cele 194 de țari ale OMS se intalnesc luni, virtual, pentru prima data in istoria organizației, pentru a discuta raspunsul internațional la pandemie, cu tensiunile sino-americane, discuțiile despre Taiwan și vaccinurile ca subiecte de fricțiune. In ciuda creșterii tensiunilor dintre Washington și Beijing,…

- Un baiat in virsta de cinci ani a ramas cu rani dupa ce a fost atacat luni de un cangur in timp ce iși proteja sora mai mica. Cooper Heinz in virsta de 5 ani și Georgia de trei ani, se jucau in curtea casei lor din New South Wales, in Australia, cind s-a intimplat terifiantul incident. Mama lor Holly…

- La 53 de ani, legendarul pugilist Mike Tyson ar putea reveni in ringul de box in schimbul unei sume uriase. Un promoter din Melbourne vrea sa il aduca pe Mike Tyson in Australia pentru o gala caritabila. Acolo, Mike Tyson ar urma sa il infrunte fie pe Sony Bill Williams, fie pe Barry Hall, fie pe Paul…

- Facebook a cheltuit in 2019 peste 23 de milioane de dolari pentru securitatea si calatoriile aeriene ae directorului general Mark Zuckerberg, peste sumele cheltuite de companie in 2018 si 2017, potrivit unui document financiar publicat vineri, citat de CNBC.

- Alex Bodi nu se uita la bani cand vine vorba de Bianca Dragușanu și incearca din rasputeri sa o recucereasca pe fosta lui soție. Alex Bodi si-a taiat venele, pentru ca Bianca Dragusanu sa il ierte: "M-a batut rau in masina, apoi mi-a pus 6.000 de euro in cont" "Bianca și Alex sunt bine…