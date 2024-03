Sfidare din partea medicului care le punea pacienților stimulatoare cardiace extrase din cadavre. Cum vrea să-și ascundă averea URIAȘĂ? Medicul a cerut „ajutor public judiciar” in procesul de partaj cu nevasta. Cei doi au de imparțit o avere impresionanta: un apartament, doua case, obiecte de arta in valoare de 50.000 de euro, dar și mai multe conturi in banca. Instanța a acceptat parțial cererea facuta de Tesloianu și a stabilit ca medicul va achita in rate o taxa de timbru de 15.000 de euro. Pe de alta parte, barbatul are alte zeci de bunuri puse sub sechestru. Polițiștii au ridicat de la domiciliul medicului aproape 120.000 de euro in numerar, peste 2.000 de dolari, 300 de franci elvețieni, dar și 36 de tablouri. In cazul in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa afirmația controversata, omul de afaceri in varsta de 84 de ani a ținut sa afirme ca bogația nu trebuie masurata niciodata in bani. „Bogația, saracia... Niște noțiuni pe care in ziua de astazi nu prea le avem. Eu oameni saraci inca n-am vazut! Iar cei care nu pot sa puna mana pe-o matura, aia e…

- Politistii atrag atentia asupra unei noi metode de frauda care are drept tinte clientii bancilor. Acestia pot fi contactati prin e-mail sau SMS de catre persoane care pretind ca sunt de la departamente antifrauda ale bancilor si care, sub pretextul unei plati „suspecte”, cer date de pe card si codul…

- Este vorba despre șefului agenției de stat care monitorizeaza averea statului și are in subordine 1.400 de companii. Mihai Precup nu știe cat caștiga: „Salariul meu este, sper sa nu greșesc - 24.000 de lei, net parca” - este declarația halucinanta a acestuia. Recent inființata Agenție pentru Monitorizarea…

- Este vorba, mai exact, de Buzamat Daniel, director al Societații pentru Lucrari de Drumuri și Poduri Barlad, care a fost trimis in judecata de DNA dupa ce ar fi comis infracțiunile de luare de mita și abuz in serviciu. Vizat de același dosar este și un administrator al unei firme private, acuzat de…

- Augustin Lazar este, fara indoiala, cel mai bogat pensionar din Alba Iulia și primește luna de luna o suma echivalenta cu nu mai puțin de 50 de pensii minime. Banii intra in buzunarele fostului procuror pentru ca, in Romania, magistrații au in continuare dreptul la indemnizații speciale. Augustin Lazar…

- Liderul de sindicat cu cele mai mari venituri din Romania caștiga aproape 170.000 de euro pe an. Este președintele Federației SANITAS, dar și al Confederației CNSLR Frația, Leonard Sorin Barascu.

- Un sofer turc de pe un autocar ce circula pe ruta Bucuresti – Istanbul a vrut sa scoata din Romania aproape 300.000 euro. Polițiștii de Frontiera și vameșii de la Giurgiu au gasit banii in locuri greu de descoperit. Sute de mii de euro și zeci de mii de dolari urmau sa iasa din Romania […] The post…

- ”In data de 30.12.2023, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, sub coordonarea procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie au realizat o actiune de prindere in flagrant, dupa „intrarea” in tara a unui container ce continea 12.170.000 tigarete nefiscalizate, in valoare de circa 1.500.000…