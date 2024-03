Aventurile uitate ale lui Turturică de pe la Roșia Montană Dupa ce s-a anunțat ca Romania a caștigat procesul de la Washingthon prin care firma canadiana Gabriel Resources solicita despagubiri de circa 6,7 miliarde de dolari, pentru ca nu a exploatat zacamintele de la Roșia Montana, armata de vuvuzele care susțineau proiectul minier a disparut ca magarul in ceața. Insa, ceea ce s-a uitat este faptul ca unul dintre cei mai infocați susținatori ai exploatarii aurului de la Roșia Montana a fost Dan-Cristian Turturica, actualul președinte-director general al Societații Naționale de Televiziune (SRTv), impus de PNL, dar mai ales de șeful SPP, Lucian Pahonțu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza la proiectul de extindere a rețelei de gaze in satul Bujoreanca, comuna Cornești, in plin proces de implementare sunt și alte investiții majore, edilul Radu Stancu monitorizeaza cu mare atenție stadiul lucrarilor. Vremea buna permite sa se lucreze in ritm susținut la toate investițiile. …

- Președinții PNL și PSD, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri seara, intr-o conferința de presa, decizia oficiala a comasarii localelor cu europarlamentarele, pentru și ințelegerile privind colaborarea politica.

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu vor face declarații de presa miercuri, la ora 19.00, dupa o zi intreaga de negocieri. Urmeaza o ședința comuna deciziva intre liderii celor doua partide.Informațiile neoficiale indica o comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare, programate sa aiba loc pe 9…

- Principalele declarații facut de Klaus Iohannis in Parlamentul European:Va mulțumesc, doamna președinte, ca mi-ați oferit ocazia de a reveni in centrul democrației europene la inceputul unui an crucial pentru viitorul Uniunii Europene.Vreau sa reafirm increderea mea și a poporului roman in valoarea…

- Digitalizare la Primaria Garda de Sus, pe bani europeni. Licitație pentru imbunatațirea serviciilor publice din comuna Digitalizare la Primaria Garda de Sus, pe bani europeni. Cetațenii comunei vor avea acces in curand la soluții publice digitale, printr-o investiție de peste 1,5 milioane de lei. Proiectul…

- Radio Romania a castigat proiectul editorial „YOU+EU 2024 and Beyond", cofinantat de Parlamentul European. Proiectul are drept scop informarea cetatenilor despre viitoarele alegeri europene, din iunie 2024, dar si despre istoria Uniunii Europene, rolul si atributiile Parlamentului European, relatiile…

- Primarul comunei Secuieni, domnul Vasile Ivancea, aflat la al patrulea mandat, este incantat sa anunțe finalizarea și progresul remarcabil al unei serii de proiecte ce au avut impact semnificativ in imbunatațirea calitații vieții locuitorilor din zona. Aceste inițiative, concentrate pe domenii cheie…

- Guvernul Noii Zeelande a retras vineri un proiect de lege care le-ar fi permis tinerilor de 16 ani sa voteze la alegerile locale. Decizia a starnit numeroase reacții, potrivit Reuters.Cea mai inalta instanța din Noua Zeelanda a decis la sfarșitul anului 2022 ca varsta minima de 18 ani pentru participarea…