Avarie majora in rețeaua Termoenergetica, peste 600 de blocuri și chiar și Spitalul Militar au ramas fara apa calda. Potrivit Termoenergetica, zeci de puncte termice din Capitala sunt afectate, duminica, de o avarie. Intre imobilele afectate este Spitalul Militar Central. Potrivit site-ului Termoenergetica, remedierea defectiunilor si reluarea furnizarii apei calde este estimata pentru duminica seara, in intervalul 21.00 – 23.30. ”Termenul afisat pentru punerea in functiune a punctului termic este estimat. Echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti S.A. lucreaza in regim continuu…