Top 10 cele mai cool locații rooftop din lume In acest articol, te invitam sa descoperi cele mai spectaculoase locații rooftop din lume. Locații de lux in care priveliștile uimitoare se imbina perfect cu atmosfera vibranta. Aceste terase de pe acoperișuri ofera o perspectiva unica asupra orașelor și peisajelor din jur. 1. 360 Bar, Budapesta, Ungaria Situat in inima Budapestei, acest rooftop ofera o panorama spectaculoasa asupra raului Dunarea și a orașului vechi. Cu cocktail-uri delicioase și muzica ambientala, acesta este un loc perfect pentru a admira apusurile de soare magice. 2. Marina Bay…